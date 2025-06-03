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15:46, 3 июня 2025Россия

Кадыров сообщил об отправке выпускников университета имени Путина на СВО

Глава Чечни Кадыров: Группа добровольцев из региона отправилась на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Группа добровольцев из Чечни отправилась на специальную военную операцию (СВО) после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Об отправке выпускников учебного заведения в зону боевых действий сообщил в Telegram глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, в состав отряда вошли как жители Чечни, так и уроженцы других регионов.

«Под присмотром опытных инструкторов университета бойцы освоили огневую и тактическую подготовку, основы оказания первой медицинской помощи, а также навыки ориентирования на местности», — сообщил Кадыров.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 61-летний бывший депутат регионального Законодательного собрания и экс-сенатор Владимир Лаптев, осужденный на пять лет по делу о мошенничестве и взятках, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО.

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