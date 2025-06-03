Военный Дандыкин: В зоне СВО идет планомерная работа по созданию буферной зоны

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) идет планомерная работа по созданию буферной зоны, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так о важности взятия Вооруженными силами (ВС) России под контроль населенного пункта Андреевка специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Сумская область не самая большая на Украине. Но все-таки она приличная — больше 20 тысяч квадратных километров. Мы вышли за пределы границы, углубились на пять-семь километров», — отметил Дандыкин.

Каждая деревня, каждое село на этом направлении влияет на ход боев в этой зоне, в том числе и Андреевка. Идет планомерная работа по созданию буферной зоны Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Также военный эксперт рассказал, что сейчас важные бои идут в Юнаковке Сумской области. Он объяснил, что это важное для Вооруженных сил Украины (ВСУ) село, которое является центром логистики.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт в Сумской области. Речь идет о селе Андреевка, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Север». Помимо того, российским военнослужащим удалось нанести поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Искрисковщина, Садки, Юнаковка и Корчаковка.

