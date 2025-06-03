«Мажор на Rolls-Royce» переехал байкера в Петербурге. Его подозревают в попытке намеренной расправы

Водитель Rolls-Royce Cullinan проехался по байкеру на Петергофском шоссе

Водитель дорогостоящего внедорожника Rolls-Royce Cullinan проехался по байкеру при развороте на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге.

Как зафиксировали камеры наблюдения, иномарка нарушила правила дорожного движения и развернулась через двойную сплошную, пока по своей полосе мотоциклист ехал на зеленый свет. От удара мужчина упал под колеса, по нему проехались дважды (сначала передними, потом задними колесами).

Пострадавший в больнице с многочисленными травмами, он уже был прооперирован и впереди 35-летнего Мавлета Эсенболатова ждет еще несколько операций, его состояние оценивается как тяжелое.

Водителя иномарки подозревают в намеренном наезде на байкера

Во вторник, 3 июня, злостного нарушителя ПДД задержали. Им оказался 37-летний Сергей Сосорев. Правоохранители подозревают, что он намеренно совершил наезд на мотоциклиста из личной неприязни.

На данный момент он официально получил статус подозреваемого в уголовном деле о нарушении ПДД, однако говорить со следователями отказывается: на допросе он воспользовался 51-й статьей Конституции — не свидетельствовать против себя. Сейчас его везут в суд.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Что известно о «мажоре» на Rolls-Royce

О самом водителе премиального авто известно, что сразу после ДТП он бросился снимать с машины номера, не удосужившись даже узнать о состоянии сбитого им человека.

Отмечается, что Сосорев является бизнесменом — учредителем табачной компании, а также совладельцем ресторанного бизнеса — и ведет роскошный образ жизни. В соцсетях есть его снимки с мировыми звездами, например, американской актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон.

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Кроме того, мужчина любит дорогие авто. Например, он публиковал фото за рулем красной Lamborghini Huracan стоимостью не менее 19 миллионов рублей. Также есть снимки, на которых Сосорев стоит рядом с другими машинами аналогичного класса стоимостью в несколько десятков миллионов.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

При этом зафиксировано, что он неоднократно попадался на нарушении ПДД.

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Бизнесмен собрал десятки штрафов за превышение скорости, проезд на красный свет и неоплаченную парковку. Также известно, что несколько лет назад Сосорев был лишен водительских прав на четыре месяца за выезд на встречную полосу в Красносельском районе Петербурга. Тогда он передвигался на Bentley Continental GT.

«Это не семья, это исчадие дьявола. Это все, что я вам могу сказать», — отзывается о Сосореве и его родных мать супруга его сестры.

При этом в прошлом году подозреваемый был награжден почетной грамотой президента РФ, а о его отце известно, что он занимает должность начальника отдела в ООО «Карт-Бланш» в Санкт-Петербурге. Фирма занимается торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.