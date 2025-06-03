Намеренно наехавший на байкера в Санкт-Петербурге водитель Rolls-Royce задержан

112: В Петербурге задержали водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера

В Санкт-Петербурге задержали 37-летнего водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, водитель официально получил статус подозреваемого в уголовном деле о нарушении ПДД. Пока он отказывается говорить со следователями.

В отношении водителя возбудили дело по статье о покушении на расправу. Следователи полагают, что мужчина намеренно хотел поквитаться с байкером из-за личной неприязни.

О ДТП стало известно 1 июня. Водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. Его уже прооперировали, однако впереди еще одно хирургического вмешательство.