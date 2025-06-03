Намеренно сбитый водителем Rolls-Royce байкер дал первые показания

Сбитый водителем Rolls-Royce в Петербурге байкер дал первые показания

Начало событий в новости Намеренно наехавший на байкера в Санкт-Петербурге водитель Rolls-Royce задержан

Байкер, который попал под колеса Rolls-Royce в Санкт-Петербурге, дал первые показания сотрудникам Следственного комитета. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник.

При этом в разговоре с журналистами он заявил, что не в состоянии обсуждать произошедшее.

О ДТП с участием байкера и сына бизнесмена на Rolls-Royce стало известно в воскресенье, 1 июня. Мужчина захотел развернуться через двойную сплошную из дальнего ряда и не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Пострадавшего байкера госпитализировали, а в отношении водителя авто возбудили дело по статье о покушении на расправу. Следователи полагают, что мужчина намеренно сбил потерпевшего, чтобы поквитаться с ним из-за личной неприязни.

