Наезд Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге назвали намеренным

СК возбудил дело о покушении на убийство из-за ДТП с Rolls-Royce в Петербурге

Следствие считает, что наезд Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге был намеренным. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, в отношении водителя возбудили дело по статье о покушении на расправу. Следователи полагают, что мужчина хотел поквитаться с байкером из-за личной неприязни.

О ДТП стало известно 1 июня. 37-летний водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. Его уже прооперировали, однако впереди еще одно хирургического вмешательство.