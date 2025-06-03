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09:49, 3 июня 2025Силовые структуры

Наезд Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге назвали намеренным

СК возбудил дело о покушении на убийство из-за ДТП с Rolls-Royce в Петербурге
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следствие считает, что наезд Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге был намеренным. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, в отношении водителя возбудили дело по статье о покушении на расправу. Следователи полагают, что мужчина хотел поквитаться с байкером из-за личной неприязни.

О ДТП стало известно 1 июня. 37-летний водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. Его уже прооперировали, однако впереди еще одно хирургического вмешательство.

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