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05:00, 3 июня 2025Забота о себе

Мужчинам рассказали о методах лечения страха сексуальной неудачи в постели

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко заявила, что страх сексуальной неудачи в постели можно преодолеть. О методах, как это сделать, она рассказала на YouTube-канале.

Как отметила Василенко, страх сексуальной неудачи в постели зачастую появляется при наличии у мужчины тревожного расстройства. Если его вылечить, то уйдет и боязнь потерпеть фиаско с женщиной. Для этого необходимо принимать определенные препараты, которые назначаются исключительно психиатром, пояснила специалистка.

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Также, по словам эксперта, проблему можно решить с помощью когнитивно-поведенческой терапии, которая, согласно исследованиям ученых, показала самые многообещающие результаты. Страх сексуальной неудачи в постели уйдет после того, как мужчина вместе с психологом разберется со своими негативными мыслями и установками, заключила Василенко.

Ранее сексолог Эрика Тинен рассказала, как можно разнообразить мастурбацию. Для этого, по ее словам, стоит включить во время самоудовлетворения эротические аудиозаписи.

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