На Крымском мосту временно остановили движение

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о разрушении моста под поселком Выгоничи в Брянской области. Мост обрушился на пассажирский поезд №86 вечером в субботу, 31 мая. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. Количество раненых достигло 104. Семерых спасти не удалось. В регионе объявлен трехдневный траур. Новая переправа, по оценкам местных властей, будет построена через четыре месяца.