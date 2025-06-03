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06:45, 3 июня 2025Россия

На Крымском мосту временно остановили движение

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о разрушении моста под поселком Выгоничи в Брянской области. Мост обрушился на пассажирский поезд №86 вечером в субботу, 31 мая. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. Количество раненых достигло 104. Семерых спасти не удалось. В регионе объявлен трехдневный траур. Новая переправа, по оценкам местных властей, будет построена через четыре месяца.

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