На Украине установили антирекорд по числу депутатов в Верховной Раде

Железняк: В Верховной Раде Украины установили антирекорд, осталось 399 депутатов

В Верховной Раде Украины установили антирекорд по числу депутатов. Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, на заседании в Раде было объявлено, что из жизни ушел нардеп Сергей Швец. Причиной стала тяжелая болезнь украинского парламентария.

«В Раде (...) остается рекордно низкое количество народных депутатов — 399», — написал Железняк.

Предыдущий антирекорд по количеству депутатов в Верховной Раде был зафиксирован в апреле. После ухода из жизни Владимира Мороза в украинском парламенте оставалось 400 нардепов.