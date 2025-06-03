На Украине установили антирекорд по числу депутатов в Верховной Раде

В Верховной Раде Украины установили антирекорд по числу депутатов. Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, на заседании в Раде было объявлено, что из жизни ушел нардеп Сергей Швец. Причиной стала тяжелая болезнь украинского парламентария.
«В Раде (...) остается рекордно низкое количество народных депутатов — 399», — написал Железняк.
Предыдущий антирекорд по количеству депутатов в Верховной Раде был зафиксирован в апреле. После ухода из жизни Владимира Мороза в украинском парламенте оставалось 400 нардепов.