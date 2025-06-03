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17:22, 3 июня 2025Бывший СССР

На Украине установили антирекорд по числу депутатов в Верховной Раде

Железняк: В Верховной Раде Украины установили антирекорд, осталось 399 депутатов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Верховной Раде Украины установили антирекорд по числу депутатов. Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, на заседании в Раде было объявлено, что из жизни ушел нардеп Сергей Швец. Причиной стала тяжелая болезнь украинского парламентария.

«В Раде (...) остается рекордно низкое количество народных депутатов — 399», — написал Железняк.

Предыдущий антирекорд по количеству депутатов в Верховной Раде был зафиксирован в апреле. После ухода из жизни Владимира Мороза в украинском парламенте оставалось 400 нардепов.

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