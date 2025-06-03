На Украине уточнили обстоятельства встречи Мединского и Умерова

СНБО Украины: Встреча Мединского и Умерова прошла при посредничестве Фидана

Встреча глав дипломатических делегаций Владимира Мединского и Рустема Умерова накануне переговоров в Стамбуле прошла при посредничестве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Обстоятельства встречи уточнила в Telegram пресс-служба Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины.

«Встреча состоялась в присутствии выступавшего посредником министра иностранных дел Турции Хакана Фидана», — говорится в публикации.

Какие темы обсуждались на встрече и каких результатов удалось достичь, не уточняется.

Ранее стало известно, что Мединский и Умеров накануне переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле провели двустороннюю встречу. В прессе сообщалось, что она длилась 2,5 часа и «предопределила эффективный ход дальнейших переговоров».