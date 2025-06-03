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19:34, 3 июня 2025Мир

На Западе предупредили Европу о трудностях из-за молчания Трампа

Малинен: Молчание Трампа по теме Украины поставит лидеров ЕС в трудное положение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Если президент США Дональд Трамп продолжит придерживаться тактики «молчания» по теме Украины, это может поставить лидеров стран Европейского союза (ЕС) в трудное положение. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

«Если это продолжится, то будет интересно посмотреть, как отреагируют все "пудели", лающие за ядерным щитом США, когда его внезапно не станет», — говорится в публикации.

По словам эксперта, в своей последней статье он высказал предположение о том, что некоторая отстраненность американского лидера от украинской темы связана с его новым подходом к политике в Европе.

Ранее портал Axios сообщил, что администрация Трампа стремится переключить внимание с украинского направления на другие стратегически важные регионы. В первую очередь Вашингтон планирует сместить фокус на Азиатско-Тихоокеанский регион.

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