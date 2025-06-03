Над российским регионом уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Над Белгородской областью уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что беспилотники самолетного типа сбили в период с 11:00 до 19:00 по московскому времени. Уничтожить их удалось при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО).
Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших при атаках ВСУ. У одного из них, по словам главы области, выявили осколочные ранения лица и плеча.