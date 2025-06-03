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19:36, 3 июня 2025Россия

Над российским регионом уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Над Белгородской областью уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что беспилотники самолетного типа сбили в период с 11:00 до 19:00 по московскому времени. Уничтожить их удалось при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших при атаках ВСУ. У одного из них, по словам главы области, выявили осколочные ранения лица и плеча.

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