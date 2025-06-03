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09:33, 3 июня 2025Забота о себе

Назван способ распознать проблемы со здоровьем по цвету стула

Терапевт Шах: Зеленый стул может свидетельствовать о гастроэнтерите
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Patcharanan / Shutterstock / Fotodom

Цвет фекалий может многое рассказать о рационе, здоровье кишечника, уровне стресса и гидратации организма, заявила терапевт Бхавини Шах. Способ распознать проблемы со здоровьем по цвету стула она назвала в беседе с Mirror.

По словам Шах, регулярный коричневый стул говорит о том, что беспокоиться о здоровье кишечника причин нет. Фекалии зеленого цвета могут свидетельствовать об употреблении листовых овощей, продуктов с зеленым пищевым красителем или приема антибиотиков, но также они могут указывать на развитие гастроэнтерита. При этом желтый стул может быть признаком инфекции в кишечнике и проблем с поджелудочной железой, предупредила врач.

Бледный, цвета глины стул может указывать на проблемы в желчевыводящих протоках — своеобразной дренажной системе желчного пузыря, печени и поджелудочной железы, уточнила Шах. «Серый стул может быть результатом приема лекарств, используемых для лечения диареи, или сигнализировать о проблемах с печенью или поджелудочной железой из-за закупорки протоков, что также может быть вызвано раком или нераковыми (доброкачественными) опухолями печени, желчевыводящей системы или поджелудочной железы», — отметила терапевт.

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Она также указала на необходимость консультации врача при красном стуле: он может быть признаком ректального кровотечения, указывающего на рак кишечника. Другие симптомы рака кишечника включают в себя необъяснимую усталость и непреднамеренную потерю веса.

Наконец, продолжила врач, фекалии черного цвета могут быть следствием как приема некоторых лекарств, так и желудочного кровотечения и геморроя. «Если вы заметили подозрительные изменения цвета стула и обеспокоены, следует обязательно обратиться за консультацией к врачу», — заключила она.

Ранее терапевт Ольга Чистик раскрыла способы, которые помогают избежать заражения вирусными заболеваниями от кого-то из членов семьи. По ее словам, в идеале заболевшего ОРВИ следует расположить отдельно от его домочадцев.

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