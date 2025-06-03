Названа причина внезапной остановки сердца у молодых людей

Кардиолог Богаевская: Скрытые болезни сердца могут развиться у спортсменов

Четверть летальных исходов у молодых людей связана с внезапной остановкой сердца. Такие данные назвала кардиолог Евгения Богаевская в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалистка отметила, что тревожная статистика была представлена на последнем научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC). По ее словам, чаще всего сердце останавливалось у мужчин, чей возраст составлял около 23 лет. При этом в большинстве случаев до приступа они не ощущали никаких симптомов, лишь треть обращались за медицинской помощью из-за судорог, обмороков, учащенного сердцебиения, тошноты или симптомов инфекции.

Врач указала, что причины внезапной остановки сердца определить трудно. Повышенный риск может возникать из-за наследственных факторов, хронических заболеваний, вредных привычек и лишнего веса. Также, по ее словам, в зоне риска находятся профессиональные спортсмены, у которых на фоне постоянных тяжелых нагрузок могут развиться скрытые болезни сердца.

В качестве профилактики Богаевская рекомендовала придерживаться здорового образа жизни, заниматься умеренными физическими нагрузками и регулярно проходить медицинские обследования.

Ранее терапевт Татьяна Симонова предупредила, что злоупотребление кофе и алкоголем может спровоцировать аритмию. По ее словам, это состояние связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.