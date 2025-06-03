Отец погибшей в российском фонтане раскрыл детали трагедии

Отец погибшей в фонтане девочки сообщил, что вскрытие показало поражение током

Вскрытие погибшей во время игры в фонтане в Белгородской области показало поражение электрическим током. Об этом сообщил отец ребенка Константин К., его слова приводят «Известия».

Мужчина также отметил, что во время трагедии в фонтане был еще один ребенок.

«[Дочь] бегала, играла с подружкой в фонтане. Подружка в этот момент стояла на сухом месте», — раскрыл детали случившегося отец девочки.

О трагедии стало известно ранее во вторник, 3 июня. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следователи начали допрашивать свидетелей инцидента.