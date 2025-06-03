Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 3 июня 2025Россия

Отец погибшей в российском фонтане раскрыл детали трагедии

Отец погибшей в фонтане девочки сообщил, что вскрытие показало поражение током
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Следственный комитет по Белгородской области

Вскрытие погибшей во время игры в фонтане в Белгородской области показало поражение электрическим током. Об этом сообщил отец ребенка Константин К., его слова приводят «Известия».

Мужчина также отметил, что во время трагедии в фонтане был еще один ребенок.

«[Дочь] бегала, играла с подружкой в фонтане. Подружка в этот момент стояла на сухом месте», — раскрыл детали случившегося отец девочки.

О трагедии стало известно ранее во вторник, 3 июня. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следователи начали допрашивать свидетелей инцидента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос об ударе ВСУ по местам базирования дальней авиации

    Производителя насосов для нефтяников передали государству

    Поведение сотрудников военкоматов на Украине объяснили животным удовольствием

    Самолет в США совершил неправильный маневр и едва не столкнулся с другим бортом

    Путин освободил от должности замглавы МЧС

    В России заявили о попытке теракта на Крымском мосту

    Путин посмертно наградил ставшего жертвой удара HIMARS в зоне СВО священника

    Фракция Европарламента захотела исключить из рядов посещавшего Россию депутата

    Раскрыт истинный источник распространения свиной чумы

    Аналитик рассказал о российском наступлении в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости