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20:43, 3 июня 2025МирЭксклюзив

Оценена вероятность начала поставок оружия Украине одной военной державой

Профессор Ланьков: Новый президент Южной Кореи будет против поставок оружия ВСУ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence Forces of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Новый президент Южной Кореи, которым будет Ли Чжэ Мён, победивший на президентских выборах 3 июня, будет против поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил востоковед, профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

«Ли Чжэ Мён неоднократно говорил, что Южная Корея не должна вмешиваться ни в возможный конфликт между Китаем и Тайванем, ни в идущий между Россией и Украиной (...) Скорее всего, он сделает все, чтобы не оказывать прямую военную поддержку Киеву», — отметил эксперт.

При этом Ланьков добавил, что в случае если США потребуют начать военные поставки Украине, то «после некоторого сопротивления» Южная Корея согласится. Однако он также отметил, что ожидать участия Сеула в действиях против Москвы не стоит, так как среди южнокорейцев преобладают положительные настроения о России.

Даже факт военного союза с Северной Кореей не повлиял на отношение южнокорейцев к России (...) Красивые девушки, Чайковский, шахматисты, ракеты умеют делать! Безусловный позитив

Андрей Ланьковпрофессор университета Кунмин в Сеуле

28 мая в ходе предвыборной кампании Ли Чжэ Мён выступил против «излишней враждебности» по отношению к России и Китаю.

В октябре прошлого года политик также раскритиковал правительство консерваторов за призывы помочь ВСУ нанести удары по местам дислокации северокорейских сил в Курской области. Он обвинил власти в желании «перенести происходящую за тридевять земель войну на Корейский полуостров».

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