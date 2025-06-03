В России отреагировали на присоединение Киева к платформе НАТО

Депутат Чепа назвал присоединение Киева к платформе НАТО вмешательством

Присоединение Украины к платформе НАТО по прямому обмену данными с истребителями и системами противовоздушной обороны (ПВО) альянса говорит о его участии в конфликте, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей реакцией он поделился с «Лентой.ру».

«Конечно, все эти системы, спутниковые системы, системы АВАКС, самолеты, которые летают вдоль границы Украины, которые обеспечивают взаимодействие того оружия, что было поставлено на Украину — это не только обмен данными, это управление и теми беспилотниками, и теми средствами ПВО, и тем РЭБом», — высказался депутат.

Все это является вмешательством в конфликт, которое наблюдалось с самого начала, а сейчас усиливается, добавил парламентарий.

«Что они делают, когда пускают беспилотники? Они пытаются вскрывать нашу эшелонированную систему ПВО для того, чтобы в дальнейшем искать пути прохождения по коридорам. Это делается с целью и разведки, и обеспечения тактической работы Вооруженных сил Украины», — заключил Чепа.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил о том, что Украина присоединилась к платформе НАТО по прямому обмену данными с истребителями и системами ПВО альянса. В публикации говорится, что она считается жизненно важной для обеспечения улучшенной ситуационной осведомленности, необходимой для принятия решений на тактическом и стратегическом уровнях, и обеспечения эффективной координации между совместимыми силами из воюющих вместе стран.

