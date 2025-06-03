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07:16, 3 июня 2025Силовые структуры

Почтальон обокрала 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Под Красноярском почтальон украла выплаты у ветерана Великой Отечественной войны
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Красноярском крае почтальон украла 80 тысяч рублей 98-летней участницы Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратилась дочь ветерана. Она рассказала, что почтальон не принесла социальную выплату ее матери. В отделении почты женщине сказали, что сотрудница деньги получила и должна была их передать пенсионерке. Почтальон заявила, что у нее украли 80 тысяч рублей, и она уже якобы обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что заявления о краже сотрудница почты не подавала. Она решила забрать выплату себе. Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ. Ветерану Великой Отечественной войны уже вернули деньги.

Ранее в Екатеринбурге российский уголовник получил восемь лет колонии особого режима за ограбление 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

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