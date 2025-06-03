Подорвавшего главу Энергодара украинца осудили в России

Суд приговорил украинца Трачука к 25 годам за подрыв главы Энергодара

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 25 годам лишения свободы украинца Вадима Трачука за подрыв главы военно-гражданской администрации Энергодара и еще двоих россиян. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Первые пять лет Трачук проведет в тюрьме, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 700 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по восьми статьям, среди которых 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

По версии следствия, не позднее марта 2022 года Трачук стал участником террористического сообщества, созданного сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, и заявил о своей готовности выполнять задания. В результате ему поручили наблюдать за некоторыми объектами, изготавливать самодельные взрывные устройства (СВУ) и совершать их взрывы.

В мае 2022 года ему поручили подорвать главу Энергодара. Сначала осужденный следил за передвижением чиновника, а потом выбрал место для закладки СВУ и положил его в электрический шкаф подъезда, оставив себе пульт управления. 22 мая 2022 года он привел устройство в действие. В результате взрыва потерпевшему и двум гражданам России был причинен вред средней тяжести.

Потом осужденный должен был совершить подрыв заместителя директора по персоналу Запорожской атомной электростанции, но это удалось предотвратить.

Ранее Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ) Артема Мурдида.