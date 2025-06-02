Семейному подряду террористов вынесли приговор за серию подрывов в российском регионе

Суд приговорил к пожизненному агента СБУ Мурдида за теракты в Мелитополе

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ) Артема Мурдида. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Первые восемь лет он проведет в тюрьме, а остальные в колонии особого режима. Мужчину также оштрафовали на 900 тысяч рублей. Его признали виновным по семи статьям, среди которых 205 («Террористический акт») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

Его мать, Анну Мурдид, приговорили к 22 годам колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей, а сожительницу Анну Вошкодер — к 20 годам колонии общего режима со штрафом 550 тысяч рублей. Женщин признали виновными по пяти статьям, среди которых 205 УК РФ («Террористический акт»).

По версии следствия, Артем Мурдид в июне 2022 года стал сотрудничать с СБУ и вступил в террористическое сообщество. Позднее он привлек к этому мать и сожительницу, чтобы проще было выполнять поставленные задачи.

В период с 5 по 30 июня 2022 года куратор поручил им устроить теракт на Мелитопольской железной дороге. Семья начала наблюдать за участком пути, где они хотели совершить подрыв. Мурдид в гараже изготовил взрывчатку и вместе с женщинами заложил в яму между шпалами. Он собирался радиоуправляемым способом привести бомбу в действие, когда по железной дороге пойдет состав с грузом для Вооруженных сил России. Однако теракт предотвратил обходчик, нашедший взрывное устройство. Прибывшие по его вызову росгвардейцы обезвредили бомбу.

Семейный подряд также готовил покушение на начальника станции госпредприятия, но он не пострадал. В марте 2023 года агент СБУ подорвал машину директора предприятия «Городской транспорт», который не выжил, а его спутница была ранена.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для террориста пожизненный срок.