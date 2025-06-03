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14:20, 3 июня 2025Силовые структуры

Подорвавшиеся в Подмосковье на самодельной взрывчатке запутались в показаниях

Mash: Подорвавшиеся молодые люди в Томилино назвали 2 версии произошедшего
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Подорвавшиеся в подмосковном Томилино на самодельной взрывчатке двое молодых людей запутались в показаниях. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, пострадавшие — .юноши 19 и 23 лет. Сначала они говорили врачам, что нашли пакет с устройством и оно сдетонировало, когда они его открыли. Позже юноши рассказали, что хотели взорвать самодельную петарду в поле, но она сдетонировала раньше. Кроме того, по их словам, взрывчатка была в стеклянной банке.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших заинтересовался собственным производством взрывчатого вещества и заказал на маркетплейсе компоненты для него. Когда друг пришел к нему в гости, смесь сдетонировала. В результате взрыва молодые люди получили травмы и были госпитализированы. Проводится проверка.

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