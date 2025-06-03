Погибшего машиниста поезда под Брянском предложили наградить

Депутат Гусев предложил наградить погибшего машиниста поезда под Брянском Мишина

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил наградить машиниста поезда Павла Мишина, погибшего при обрушении моста на железнодорожный состав под Брянском. Об этом стало известно «360».

Парламентарий напомнил, что 34-летний россиянин успел вовремя затормозить и тем самым спас сотни пассажиров. Он выразил соболезнования семье мужчины.

«Его мужественный поступок, позволивший минимизировать последствия трагедии, должен быть увековечен присвоением государственной награды», — высказался Гусев.

У Мишина остались две дочери, младшей из которых шесть лет. Его жена рассказала, что ее супруг постоянно учился и обожал свою работу.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву. По последним данным, трагедия унесла жизни семи человек, еще 110 граждан пострадали.