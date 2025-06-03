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12:01, 3 июня 2025Россия

Погибшего машиниста поезда под Брянском предложили наградить

Депутат Гусев предложил наградить погибшего машиниста поезда под Брянском Мишина
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил наградить машиниста поезда Павла Мишина, погибшего при обрушении моста на железнодорожный состав под Брянском. Об этом стало известно «360».

Парламентарий напомнил, что 34-летний россиянин успел вовремя затормозить и тем самым спас сотни пассажиров. Он выразил соболезнования семье мужчины.

«Его мужественный поступок, позволивший минимизировать последствия трагедии, должен быть увековечен присвоением государственной награды», — высказался Гусев.

У Мишина остались две дочери, младшей из которых шесть лет. Его жена рассказала, что ее супруг постоянно учился и обожал свою работу.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву. По последним данным, трагедия унесла жизни семи человек, еще 110 граждан пострадали.

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