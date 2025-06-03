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13:19, 3 июня 2025Мир

Потерю Трампом терпения объяснили

Политолог Блохин: Трамп потерял терпение из-за отсутствия выгоды от Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп потерял терпение в отношении конфликта на Украине из-за отсутствия выгоды для Вашингтона. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с «360».

По мнению Блохина, американский лидер сначала стремился получить от Украины финансовую прибыль, на что указывает подписание сделки по полезным ископаемым. Однако добыча ресурсов оказалась затруднена продолжающимися боевыми действиями, в связи с чем Трамп вместо прибыли начал добиваться международной репутации.

«Если денег не получит, то хотя бы будет главным миротворцем Европы. Но и это не получается сделать из-за позиции Киева и Европы. Именно по этой причине Трамп передал роль модератора переговорного процесса Турции. Если бы он чувствовал, что победа близка, то не сделал бы этого», — отметил эксперт.

Ранее посол США в Турции Томас Баррак заявил, что у американского лидера кончилось терпение в отношении украинского конфликта.

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