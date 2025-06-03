Появилось видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ

Военные опубликовали видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ

Появилось видео уничтожения безэкипажного катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Крылатые».

Отмечается, что украинский БЭК был поражен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Ланцет». На кадрах видно, как «Ланцет» подлетает к катеру, затем следует взрыв. БЭК после поражения остановил движение.

Место проведения боевых действий не уточняется.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» заявил, что Украина попыталась атаковать Крымский мост. Авторы поста опубликовали видео подводного взрыва якобы в районе одной из опор. При этом изначально ролик разместили украинские спецслужбы.