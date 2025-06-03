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17:53, 3 июня 2025Россия

Появилось видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ

Военные опубликовали видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео уничтожения безэкипажного катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Крылатые».

Отмечается, что украинский БЭК был поражен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Ланцет». На кадрах видно, как «Ланцет» подлетает к катеру, затем следует взрыв. БЭК после поражения остановил движение.

Место проведения боевых действий не уточняется.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» заявил, что Украина попыталась атаковать Крымский мост. Авторы поста опубликовали видео подводного взрыва якобы в районе одной из опор. При этом изначально ролик разместили украинские спецслужбы.

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