Правительство Нидерландов уйдет в отставку

Премьер Схоф: Правительство Нидерландов уходит в отставку

Премьер-министр Нидерландов объявил, что правительство страны уходит в отставку. Трансляция его выступления велась в соцсети Х.

«С уходом [из правящей коалиции] Партии свободы (PVV) в палате представителей недостаточно поддержки для этого правительства», — заявил Схоф.

Премьер добавил, что намерен обратиться к королю Нидерландов Виллему-Александру по поводу отставки министров из PVV. По словам Схофа, остальные министры продолжат свою работу в качестве временного правительства.

Ранее в Нидерландах правящая коалиция распалась после выхода из нее PVV во главе с Гертом Вилдерсом. Уходящее в отставку правительство просуществовало менее года — оно было сформировано в июле 2024 года после длительных коалиционных переговоров.