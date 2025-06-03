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17:03, 3 июня 2025Мир

Правительство Нидерландов уйдет в отставку

Премьер Схоф: Правительство Нидерландов уходит в отставку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Премьер-министр Нидерландов объявил, что правительство страны уходит в отставку. Трансляция его выступления велась в соцсети Х.

«С уходом [из правящей коалиции] Партии свободы (PVV) в палате представителей недостаточно поддержки для этого правительства», — заявил Схоф.

Премьер добавил, что намерен обратиться к королю Нидерландов Виллему-Александру по поводу отставки министров из PVV. По словам Схофа, остальные министры продолжат свою работу в качестве временного правительства.

Ранее в Нидерландах правящая коалиция распалась после выхода из нее PVV во главе с Гертом Вилдерсом. Уходящее в отставку правительство просуществовало менее года — оно было сформировано в июле 2024 года после длительных коалиционных переговоров.

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