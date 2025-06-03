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13:04, 3 июня 2025Мир

В одной стране ЕС распалась правящая коалиция

Politico: В Нидерландах правящая коалиция распалась после выхода ультраправых
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Cris Toala Olivares / Reuters

В Нидерландах правящая коалиция распалась после выхода из нее ультраправой Партии свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Об этом сообщает Politico.

«Партия свободы Вилдерса вышла из коалиции в результате ожесточенного спора по поводу позиции правительства в отношении предоставления убежища [мигрантам]», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что действующее правительство Нидерландов просуществовало менее года — оно было сформировано в июле 2024 года после длительных коалиционных переговоров.

Ожидается, что сегодня, 3 июня, состоится встреча министров, в ходе которой премьер-министр может предложить своему кабинету уйти в отставку. Если это произойдет, в стране будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Ранее министерство обороны Нидерландов сообщило, что королевство завершило отправку Украине всех обещанных истребителей F-16. В общей сложности Киеву было передано 24 истребителя.

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