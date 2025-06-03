Премьер Пакистана передал послание Путину

Премьер Пакистана Шариф передал письменное послание Путину

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал письменное послание для президента России Владимира Путина. Его привез государственный министр по иностранным делам Пакистана Сайед Тарик Фатеми на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, сообщает РИА Новости.

Помощник передал добрые пожелания пакистанского премьера и желание страны углублять сотрудничество с Россией в различных сферах, включающих энергетику, транспорт, торговлю и другие.

«Специальный помощник также передал письмо премьер-министра Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину», — рассказали в посольстве Пакистана в Москве.

Фатеми изложил точку зрения Пакистана на опасность эскалации событий в Южной Азии и на последствия угрозы водным ресурсам.

29 мая начались боевые действия между Афганистаном и Пакистаном в спорном приграничном районе Бахрамча в провинции Гильменд.