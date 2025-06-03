Призывавшая помогать ВСУ журналистка снова обратилась в суд из-за статуса иноагента

Журналистка Ивлева-Йорк обжаловала отказ в исключении из реестра иноагентов

Известная журналистка Виктория Ивлева-Йорк (внесена Минюстом в реестр иноагентов), призывавшая помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов. О том, что журналистка снова обратилась в суд, пишет РИА Новости.

Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу Ивлевой-Йорк. Уточняется, что ее рассмотрит Мосгорсуд.

Ивлева-Йорк попыталась обжаловать статус иноагента в апреле, подав иск к Минюсту России. Замоскворецкий суд отклонил ее требования.

Журналистку добавили в перечень иноагентов в декабре. В министерстве заявили, что Ивлева-Йорк призывала оказывать финансовую помощь украинской армии, а также публично критиковала спецоперацию.

Согласно профилю журналистки в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), она проживает в Киеве.