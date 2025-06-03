Производителя насосов для нефтяников передали государству

ФССП передала под контроль государства нефтесервисный холдинг «Борец»

Крупнейшего в России производителя установок электроцентробежных насосов для нефтяной промышленности — холдинг «Борец» — передали под контроль государства. Об этом со ссылкой на Главное межрегиональное управление (ГМУ) Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает ТАСС.

Приставы передали под управление властей 100 процентов уставного капитала нефтесервисного холдинга. Также сменили владельца доли международной компании «Салтекор Инвестментс», принадлежащие «Борец Холдинг Компани ЛТД».

ФССП занялась исполнительным производством холдинга, так как он осуществлял вывод активов из-под юрисдикции России с установлением иностранного управления.

У «Борца» пять производственных предприятий на территории РФ и девять сервисных центров в России и Казахстане. Компания занята разработкой, производством и сервисным обслуживанием оборудования для добычи нефти и поддержания пластового давления.

Компанию национализировали в апреле. Ценные бумаги холдинга передали под управление Росимущества. Ранее доля принадлежала ООО «Салтекор Инвестментс», которая перерегистрировалась в Калининграде в 2023 году (99,99 процента), и международной коммерческой компании «Центр разработки нефтедобывающего оборудования», зарегистрированной на Сейшельских Островах (0,01 процента).