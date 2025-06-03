Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:03, 3 июня 2025Экономика

Производителя насосов для нефтяников передали государству

ФССП передала под контроль государства нефтесервисный холдинг «Борец»
Вячеслав Агапов

Фото: ООО «ПК «Борец»

Крупнейшего в России производителя установок электроцентробежных насосов для нефтяной промышленности — холдинг «Борец» — передали под контроль государства. Об этом со ссылкой на Главное межрегиональное управление (ГМУ) Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает ТАСС.

Приставы передали под управление властей 100 процентов уставного капитала нефтесервисного холдинга. Также сменили владельца доли международной компании «Салтекор Инвестментс», принадлежащие «Борец Холдинг Компани ЛТД».

ФССП занялась исполнительным производством холдинга, так как он осуществлял вывод активов из-под юрисдикции России с установлением иностранного управления.

У «Борца» пять производственных предприятий на территории РФ и девять сервисных центров в России и Казахстане. Компания занята разработкой, производством и сервисным обслуживанием оборудования для добычи нефти и поддержания пластового давления.

Компанию национализировали в апреле. Ценные бумаги холдинга передали под управление Росимущества. Ранее доля принадлежала ООО «Салтекор Инвестментс», которая перерегистрировалась в Калининграде в 2023 году (99,99 процента), и международной коммерческой компании «Центр разработки нефтедобывающего оборудования», зарегистрированной на Сейшельских Островах (0,01 процента).

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    Подрыв мостов в двух российских регионах квалифицировали как теракт

    Профессор моды назвала ошибку в свадебном образе Ивлеевой

    В Эстонии решили дерусифицировать Центр русской культуры

    Раскрыт тайник для бомбы готовившего теракт в России агента украинских спецслужб

    Раскрыто число погибших при терактах в Брянской и Курской областях

    Собравший мощную бомбу для теракта в Крыму дал показания

    Клубы РПЛ высказали РФС позицию по составу участников лиги на следующий сезон

    В российском регионе захотели решить проблемы в медицине с помощью ИИ

    У звезды «Афони» украли электросамокат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости