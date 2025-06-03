Промокший барсук осмотрел владения и попал на видео в российском заповеднике

Азиатский барсук попал на видео в заповеднике в Приморском крае

Азиатский барсук осмотрел владения в заповеднике «Земля леопарда» и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал природоохранной организации в Приморском крае.

На кадрах видно, как промокший зверь гуляет по лесу с видом на зеленые сопки. Авторы публикации предположили, что он идет искать пищу.

Уточняется, что барсуки всеядны, поэтому питаются мелкими грызунами, лягушками, ящерицами. «Также могут полакомиться насекомыми, дождевыми червями, грибами, ягодами, орехами и травой», — добавили представители заповедника.

Ранее в «Земле леопарда» сняли на видео игры котят дальневосточного хищника. На камеру попали двое детенышей.