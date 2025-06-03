Путин снял с поста замглавы ФСИН России

Президент РФ Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Хабарова

Начало событий в новости Путин освободил от должности замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Хабарова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится: освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от занимаемой должности. Указ вступает в силу со вторника, 3 июня.

Хабаров занял пост замглавы тюремного ведомства в 2020 году по указу президента России.

Ранее сообщалось об отставке заместителя главы МЧС Ильи Денисова.