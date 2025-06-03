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15:09, 3 июня 2025Силовые структуры

Путин снял с поста замглавы ФСИН России

Президент РФ Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Хабарова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Путин освободил от должности замглавы МЧС

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Хабарова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится: освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от занимаемой должности. Указ вступает в силу со вторника, 3 июня.

Хабаров занял пост замглавы тюремного ведомства в 2020 году по указу президента России.

Ранее сообщалось об отставке заместителя главы МЧС Ильи Денисова.

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