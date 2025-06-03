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14:59, 3 июня 2025Россия

Путин освободил от должности замглавы МЧС

Путин освободил от должности замминистра МЧС Илью Денисова
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС Илью Денисова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе. Указ главы государства вступает в силу со вторника, 3 июня.

Путин другим указом также присвоил звание Героя России священнику Антонию Савченко, о смерти которого в зоне СВО стало известно в мае. 32-летний священник попал под удар реактивной системы залпового огня HIMARS.

1 апреля Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко заместителем главы МЧС. Бутко до этого работал начальником Академии государственной противопожарной службы МЧС.

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