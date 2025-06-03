Разведчик террористической организации Украины обнаружился в российском городе

Судимый мужчина собирал данные о военных заводах и аэродромах Петербурга для ВСУ

В Петербурге силовики обнаружили разведчика украинской террористической организации «Атеш» (признана в России террористической), занимавшегося сбором информации о военных и промышленных объектах для нанесения ударов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанный — местный житель с судимостью 1993 года рождения. Он добывал данные о заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях расположенных в Петербурге и Ленинградской области. Собранные сведения мужчина передавал членам «Атеш» (признана в России террористической), которая причастна к ряду диверсий в стране.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела после подрывов на железной дороге и конструкции мостов в Брянской и Курской областях с 31 мая по 1 июня, из-за чего сошли с пути пассажирский, товарный и диагностический составы. Произошедшее квалифицировано как теракты.