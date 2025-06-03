Режиссер «Гардемаринов» назвала сообщения о госпитализации чепухой

Режиссер Дружинина опровергла сообщения о госпитализации, назвав их чепухой

Российская актриса и режиссер Светлана Дружинина, создавшая сериал «Гардемарины, вперед!», оценила сообщения о своей госпитализации. Ее слова приводит aif.ru.

Дружинина опровергла информацию об ухудшении своего здоровья. «Отстаньте от меня с этой чепухой», — сказала она, отвечая на вопрос о распространившихся в СМИ новостях.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Светлана Дружинина попала в больницу второй раз за месяц. По информации источника, оба раза народную артистку России экстренно госпитализировали из-за скачков давления на фоне жары.