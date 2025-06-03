Участие Трампа в переговорах по Украине признали выгодным для России

Политолог Кравченко: Участие Трампа в украинском урегулировании выгодно России

Участие президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине — более выгодный для России вариант, так как президент подталкивает Киев к диалогу, считает политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Пока мы видим, что его давление на Киев и то, как он выстраивает диалог, это способствует. (…) Пока мы видим, что он заинтересован в ускорении этих процессов переговорных и поэтому в настоящий момент это более выгодный вариант для нас», — сказал Кравченко.

Он напомнил, что посредничество Вашингтона в украинском урегулированию оказало воздействие на Киев и побудило к началу диалога и восстановлению связей. По мнению Кравченко, Трамп заинтересован хотя бы в какой-то нормализации отношений между Россией и Украиной, потому что это станет его личным политическим активом.

«Роль администрации Трампа весомая в контексте того, как подтолкнуть Киев к восстановлению диалога с Москвой», — считает эксперт.

Ранее посол США в Турции Томас Баррак сообщил, что у Трампа кончилось терпение в отношении украинского конфликта. Дипломат также указал на ключевую роль Турции в урегулировании конфликта.