Россиянин побывал на популярном у знаменитостей «мексиканском Бали» и разочаровался

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на популярном у американских знаменитостей курорте и разочаровался. Об этом он рассказал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

В материале путешественника речь идет о городе Тулум, который называют «мексиканским Бали». Его рекламируют многие блогеры, заявляя, что там отдыхают звезды мирового масштаба. Однако Кутовой посчитал курорт переоцененным, заметив, что он тусклый и не очень интересный. При этом в Тулуме довольно дорого, добавил он.

«На главной улице между отельной зоной и ресторанами буквально не было асфальта. Едешь, вдыхаешь пылищу, объезжаешь колдобины, а по сторонам дорогие огромные виллы», — объяснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что во время поездок по миру полюбил ходить на свидания с француженками. Девушки понравились россиянину своей эрудированностью и романтичностью.