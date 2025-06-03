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09:00, 3 июня 2025Путешествия

Россиянин побывал на популярном у знаменитостей «мексиканском Бали» и разочаровался

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Victor Ruiz Garcia / Reuters

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на популярном у американских знаменитостей курорте и разочаровался. Об этом он рассказал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

В материале путешественника речь идет о городе Тулум, который называют «мексиканским Бали». Его рекламируют многие блогеры, заявляя, что там отдыхают звезды мирового масштаба. Однако Кутовой посчитал курорт переоцененным, заметив, что он тусклый и не очень интересный. При этом в Тулуме довольно дорого, добавил он.

«На главной улице между отельной зоной и ресторанами буквально не было асфальта. Едешь, вдыхаешь пылищу, объезжаешь колдобины, а по сторонам дорогие огромные виллы», — объяснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что во время поездок по миру полюбил ходить на свидания с француженками. Девушки понравились россиянину своей эрудированностью и романтичностью.

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