Россиянина с редкой травмой спасли от паралича

Жителя Приморья с редкой травмой спасли от паралича

В Приморском крае специалисты сразу нескольких медицинских учреждений помогли 40-летнему мужчине, получившему травмы при падении с дерева. Об этом сообщается в Telegram-канале «Владивостокская скорая».

«Обращение в Территориальный центр медицины катастроф Владивостокской скорой поступило днем 10 мая из Арсеньева. Коллеги сообщили, что у них в больнице находится пациент после падения с дерева и с переломом позвонка, вызвавшего парез верхних конечностей», — нейрохирург ТЦМК Вячеслав Щербаков проконсультировал коллег и дал им рекомендации по стабилизации состояния пациента.

Затем пациента смогли повезти во Владивостокскую клиническую больницу №2. «Перелом зубовидного отростка C2 позвонка является довольно редкой травматической патологией, и чаще всего травма не совместима с жизнью. Пациенты умирают на месте, либо происходит смещение костных фрагментов, вызывающее компрессию спинного мозга и последующий полный паралич конечностей», — сообщили медики.

Операция прошла успешно, спустя неделю мужчина заметил улучшения, риск повторного смещения костей и парализации был сведен к минимуму.

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