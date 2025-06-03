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13:06, 3 июня 2025Силовые структуры

Порномодель попала под уголовное дело после жалобы ревнивой россиянки

В Екатеринбурге перед судом предстанет порномодель после жалобы россиянки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге перед судом предстанет 24-летняя порномодель, которая вела два канала с эротическим контентом. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

По данным источника, жалобу в полицию написала возлюбленная одного из подписчиков модели — девушка узнала, что ее молодой человек заплатил деньги, чтобы попасть в канал с порноснимками. В доме модели провели обыски и нашли коллекцию секс-игрушек.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») УК РФ. Девушка признала вину и удалила свои каналы. За все время ей удалось заработать десять тысяч рублей. Теперь модели грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Кургане суд арестовал мужчину, зарабатывавшего на интимных детских видео.

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