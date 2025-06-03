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12:53, 3 июня 2025Россия

Российская школьница рухнула без чувств после затяжки вейпом и попала на видео

В Башкирии школьница потеряла сознание после одной затяжки вейпом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В башкирском Стерлитамаке школьница рухнула без чувств после одной затяжки вейпом. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Mash Batash в Telegram.

На кадрах с установленной на подъезде камеры видно, как к сидящим на лавочке молодым людям подходят две девочки с портфелями и начинают выпрашивать затянуться электронным устройством, обещая после этого уйти. Мальчики соглашаются и дают школьницам вейп. Однако, сделав тягу, одна из них вдруг теряет сознание и падает на асфальт.

Как пишет канал, в результате на лежавшую на земле девочку обратили внимание взрослые, которые захотели вызвать скорую, но очнувшаяся школьница их остановила, заверив, что чувствует себя лучше.

Ранее в подмосковном городе Куровское 10-месячный ребенок попал в больницу из-за вейпа своих родителей. Как выяснилось, младенец вдохнул пары от электронного устройства, после чего у него начались судороги. В результате пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Вот это да!
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