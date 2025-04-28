В Подмосковье младенец попал в больницу с судорогами из-за вейпа

В Подмосковье 10-месячный ребенок надышался парами вейпа и попал в больницу

В подмосковном городе Куровское 10-месячный ребенок попал в больницу из-за вейпа родителей. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, 27 апреля около 11 утра у младенца начались судороги после того, как он вдохнул пары от электронного устройства. Что способствовало попаданию дыма в дыхательные пути ребенка, не уточняется.

Как пишет канал, врачей вызвали родители пострадавшего. В результате его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В больнице у малыша диагностировали ингаляционное отравление и судорожный синдром.

Ранее в Калининграде 10-месячный мальчик отравился снюсом, который его отец оставил на прикроватной тумбочке. Как стало известно, ребенок положил пакетик с табаком в рот, после чего его начало тошнить.