Россотрудничество назвало абсурдным предложение закрыть Русский дом в Берлине

Предложение депутата бундестага ФРГ от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера закрыть представительство Россотрудничества в Берлине является абсурдным. Об этом «Ленте.ру» заявил начальник Управления информационной политики Россотрудничества Антон Черменский.

Его слова абсурдны и не имеют ничего общего с действительностью. Он ничего не знает о деятельности Русского дома в Берлине и никогда там не был Антон Черменский официальный представитель Россотрудничества

Черменский назвал идею немецкого депутата попыткой заработать политические очки и выразил сожаление из-за инициатив европейских политиков, направленных против деятельности Россотрудничества. Пресс-секретарь агентства подчеркнул, что Русский дом в Берлине занимается исключительно культурно-гуманитарными проектами. Он также добавил, что в российском загранучреждении всегда ждут политика и готовы лично рассказать ему о своей деятельности.

Ранее Кизеветтер в интервью Handelsblatt призвал выслать из Германии всех российских дипломатов. Депутат добавил, что считает целесообразным закрыть Русский дом в Берлине и другие учреждения, связанные с Москвой.