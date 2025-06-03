Рост цен в Турции резко замедлился

Bloomberg: Годовая инфляция в Турции снизилась до 35,4 процента

Годовая инфляция в Турции резко снизилась. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает государственное статистическое управление TurkStat, рост цен замедлился с 37,9 процента в апреле до 35,4 процента в мае. Инфляция опустилась до самого низкого уровня с ноября 2021 года, что может позволить центробанку перейти к снижению процентных ставок, отмечают аналитики.

«Неожиданное падение отчасти отражает благоприятные базовые показатели за сопоставимый период прошлого года, когда была отменена схема скидок на коммунальные услуги, что привело к скачку инфляции до 75,5 процента», — пишет Bloomberg.

Месячная инфляция в стране замедлилась почти вдвое, до 1,5 процента. Цены на продукты снизились, однако одежда и обувь, транспорт и жилье компенсировали падение цен.

В марте прошлого года ключевая ставка в Турции достигла 50 процентов, а с декабря началось снижение. В апреле глава ЦБ Фатих Карахан указывал, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), пока не будут очевидны устойчивое замедление инфляции и ценовая стабильность.

Турция была вынуждена прервать цикл снижения процентных ставок после того, как национальная валюта обвалилась на фоне заключения под стражу оппозиционного политика и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Чтобы защитить лиру, ЦБ принял решение резко поднять ставку с 42,5 до 46 процентов.