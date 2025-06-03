Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:21, 3 июня 2025Мир

Швейцария расширила санкционный список против России

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила санкционный список против России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Romina Amato / Reuters

Швейцария вслед за Евросоюзом (ЕС) расширила санкционный список против России. Об этом сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO).

В санкционный список вошли 17 физических лиц, 31 предприятие, 58 организаций и 189 судов.

Санкционные ограничения вступят в силу в 23:00 по местному времени (4 июня в 00:00 по московскому времени).

14 мая послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. Согласно сообщению, они нацелены на «теневой флот» российских нефтяных танкеров, а также на лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    Новый президент Польши ответил Зеленскому на поздравления напоминанием о проблемах

    Пытавшаяся поджечь самолет зажигалкой россиянка заплатит авиакомпании сотни тысяч рублей

    Россиянам назвали порядок действий при укусе клеща

    В США раскрыли опасную уязвимость Трампа перед иностранными разведками

    Глава МАГАТЭ прибыл в Киев

    В отравившем российских детей дихлофосе выявили побочный эффект

    Сестра Жанны Фриске раскрыла свой вес и заявила о голодовке

    В еще одном российском городе захотели поставить памятник Сталину

    Минэк заявил о заметном замедлении темпов роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости