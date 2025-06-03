Швейцария расширила санкционный список против России

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила санкционный список против России

Швейцария вслед за Евросоюзом (ЕС) расширила санкционный список против России. Об этом сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO).

В санкционный список вошли 17 физических лиц, 31 предприятие, 58 организаций и 189 судов.

Санкционные ограничения вступят в силу в 23:00 по местному времени (4 июня в 00:00 по московскому времени).

14 мая послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. Согласно сообщению, они нацелены на «теневой флот» российских нефтяных танкеров, а также на лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.