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22:06, 3 июня 2025Мир

США оценили длительность переговоров по урегулированию на Украине

Госдеп: США рассчитывают, что переговоры по Украине не затянутся
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Процесс переговоров по урегулированию конфликта на Украине не затянется на месяцы или годы. Такое мнение выразил руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Есть обязательство не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год», — сказал он, отметив, что президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио нужны результаты и сроки.

2 июня состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Встреча продлилась более часа. Третий раунд переговоров России и Украины ожидается также в Стамбуле.

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