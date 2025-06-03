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19:45, 3 июня 2025Бывший СССР

Стала известна цель поездки Ермака в США

Politico: Ермак будет продвигать собственные интересы в США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак планирует продвигать собственные политические интересы во время поездки в США. Об этом сообщает издание Politico.

«У него исключительно высокие амбиции, и единственная вещь, которой он действительно жаждет, — это признание», — передает издание слова анонимного бывшего украинского министра.

Ермак, как отмечается, может заниматься политической карьерой независимо от своего текущего начальства, а сам он, совершая визиты в столицы стран Запада, пользуется возможностью для укрепления своей позиции.

Ранее Ермак встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

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