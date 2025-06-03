Стало известно о самом масштабном за несколько лет сливе заданий ЕГЭ

В день ЕГЭ по обществознанию в сети появились сканы вариантов экзамена

В основной день сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию в сети появились сканы вариантов заданий к нему. Преподаватели назвали слив самым масштабным за несколько лет, пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как стало известно со слов репетитора по обществознанию, около 10:30 2 июня некоторым преподавателям из Москвы прислали вариант ЕГЭ, совпавший с тем, что попадался экзаменуемым в школах Кавказа. В результате задания разошлись по школьным чатам, пока их не начали удалять. Когда именно вопросы оказались в сети и сколько школьников успели с ними ознакомиться перед сдачей экзамена, неизвестно.

По словам собеседника издания, такого масштабного слива не было с 2018 года. «Дело не в том, что были варианты. Да, их выкладывали в сеть, но обычно это были фотографии от самих школьников, а не целый скан. Вероятно, его кто-то купил», — пояснил преподаватель.

Он добавил, что вопросы для ЕГЭ, проходившего в школах Дальнего Востока, за которые выпускник может получить около 20 вторичных баллов, также полностью совпали с реальными.

Ранее «Ленте.ру» назвали самые популярные схемы мошенничества на ЕГЭ. Так, преступники часто пишут детям сообщения от имени экспертов, составителей списка заданий или членов экзаменационной комиссии. Кроме того, в сети может встречаться информация с вопросами, на которые отвечали выпускники из других часовых поясов, например, жители Дальнего Востока. Однако, как пояснила педагог Виктория Подсухина, задания у детей из таких регионов должны отличаться.