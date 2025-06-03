У звезды «Афони» украли электросамокат

У актера Театра Вахтангова Михаила Васькова в Москве украли электросамокат

Актер Михаил Васьков, известный по роли в фильме «Афоня», заявил о краже его личного электросамоката. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, 69-летний актер Театра Вахтангова утром оставил свое средство передвижения пристегнутым к специальной стойке. Вечером его уже не было. Сообщается, что похищенный электросамокат был модели «Сяоми IS» и стоил около 15 тысяч рублей.

Самую известную свою роль в кино Васьков сыграл в знаменитой комедии Георгия Данелии «Афоня», там он предстал в образе милиционера, который не узнал по фотографии в паспорте героя Леонида Куравлева.

В 2023 году стало известно, что известную актрису, народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве.