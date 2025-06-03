Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:01, 3 июня 2025Культура

У звезды «Афони» украли электросамокат

У актера Театра Вахтангова Михаила Васькова в Москве украли электросамокат
Андрей Шеньшаков

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Актер Михаил Васьков, известный по роли в фильме «Афоня», заявил о краже его личного электросамоката. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, 69-летний актер Театра Вахтангова утром оставил свое средство передвижения пристегнутым к специальной стойке. Вечером его уже не было. Сообщается, что похищенный электросамокат был модели «Сяоми IS» и стоил около 15 тысяч рублей.

Самую известную свою роль в кино Васьков сыграл в знаменитой комедии Георгия Данелии «Афоня», там он предстал в образе милиционера, который не узнал по фотографии в паспорте героя Леонида Куравлева.

В 2023 году стало известно, что известную актрису, народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    Вернувшийся в Россию из США блогер рассказал о насмешках американцев

    Из-за смерти композитора Доги объявили траур

    Подрыв мостов в двух российских регионах квалифицировали как теракт

    Профессор моды назвала ошибку в свадебном образе Ивлеевой

    В Эстонии решили дерусифицировать Центр русской культуры

    Раскрыт тайник для бомбы готовившего теракт в России агента украинских спецслужб

    Раскрыто число погибших при терактах в Брянской и Курской областях

    Собравший мощную бомбу для теракта в Крыму дал показания

    Клубы РПЛ высказали РФС позицию по составу участников лиги на следующий сезон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости