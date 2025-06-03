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17:56, 3 июня 2025Силовые структуры

В ФСБ рассказали о тюремных сроках поджигателям железной дороги

Двух кировчан осудили на 19 и 21 год за поджоги на Горьковской железной дороге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд вынес приговор двоим жителям Кировской области Евтехову и Шипичкину за поджоги релейных шкафов на Горьковской железной дороге. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчины признаны виновными по статье 205 УК РФ («Теракт»). Один получил наказание в виде 19 лет лишения свободы, второй — 21 года. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, затем их отправят в колонию строгого режима.

По данным ФСБ, в июле 2023 года Евтехов и Шипичкин по указанию украинского куратора подожгли три релейных шкафа, управляющих поездами и светофорами на участке Горьковской ж/д. Силовики нашли и задержали злоумышленников. При обыске у россиян изъяли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств и обнаружили их переписки с куратором.

Ранее сообщалось, что несколько жителей Республики Коми, Свердловской и Кировской областей получили сроки от 15 до 19 лет. Они были завербованы спецслужбами Украины и совершали поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, призывали к терроризму и экстремизму.

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