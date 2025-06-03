В ФСБ рассказали о тюремных сроках поджигателям железной дороги

Двух кировчан осудили на 19 и 21 год за поджоги на Горьковской железной дороге

Центральный окружной военный суд вынес приговор двоим жителям Кировской области Евтехову и Шипичкину за поджоги релейных шкафов на Горьковской железной дороге. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчины признаны виновными по статье 205 УК РФ («Теракт»). Один получил наказание в виде 19 лет лишения свободы, второй — 21 года. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, затем их отправят в колонию строгого режима.

По данным ФСБ, в июле 2023 года Евтехов и Шипичкин по указанию украинского куратора подожгли три релейных шкафа, управляющих поездами и светофорами на участке Горьковской ж/д. Силовики нашли и задержали злоумышленников. При обыске у россиян изъяли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств и обнаружили их переписки с куратором.

Ранее сообщалось, что несколько жителей Республики Коми, Свердловской и Кировской областей получили сроки от 15 до 19 лет. Они были завербованы спецслужбами Украины и совершали поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, призывали к терроризму и экстремизму.

