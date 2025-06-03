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06:24, 3 июня 2025Бывший СССР

В Казахстане прокомментировали данные о доставке дронов-камикадзе в Россию

МИД Казахстана не подтвердил доставку дронов-камикадзе для атак на аэродромы РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров не смог подтвердить или опровергнуть данные ряда средств массовой информации о том, что дроны-камикадзе, которыми впоследствии были атакованы российские аэродромы, были доставлены через границу республики. Так он прокомментировал информацию на брифинге в Астане, передает РИА Новости.

«Я с утра видел эти сообщения, конечно, анонимный Telegram--канал это разгоняет, никакого официального подтверждения этому нет, поэтому ни подтвердить это, ни опровергнуть я не могу… Теории заговоров я не могу комментировать», — отметил Смадияров.

В воскресенье, 1 июня, украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в нескольких российских регионах. По утверждениям очевидцев, дроны вылетали из фур.

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