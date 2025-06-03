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13:43, 3 июня 2025Бывший СССР

В Кремле назвали достижения переговоров с Украиной

Песков: В Стамбуле достигнуты важные договоренности, они будут реализованы 
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия и Украина смогли достичь на переговорах в Стамбуле важных договоренностей, которые будут реализовываться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны — действительно, в первую очередь все-таки люди должны защищаться соглашениями», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что проект предложенного Киеву российского меморандума направлен на устранение первопричин конфликта на Украине. При этом Песков подчеркнул, что тема урегулирования чрезвычайно сложна и содержит большое количество нюансов.

До этого он сообщил, что оскорбления президента Украины Владимира Зеленского в сторону российской делегации являются неловкими и неудачными.

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